Alper Potuk forvette
Fenerbahçe’nin geçtiğimiz haftalarda oynanan maçlarda sakat ve cezalı oyuncuların olmasından dolayı Alper Potuk forvette görev aldı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:52
-
Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 53
Yorum
hüseyin arkadaşlar bizim kadromuz gerçekten iyi başında hoca yok acilen imparatorun gelmesi lazım oynamayan futbolcular bak nasıl oynuyorlar ozaman
-
Hırvatların derbi kabusu
Toplam 4
Yorum
1967 Neden TRABZONSPOR yok?
-
Tudor'dan şaşırtan Linnes yanıtı!
Toplam 28
Yorum
GS TUDOR EFENDİ BURAYA KADAR SENİN İÇİN BİR DAHA BÜYÜK MAÇ YOK.
Alper Potuk forvette haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.