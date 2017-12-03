 Alper Potuk forvette – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Alper Potuk forvette

    Alper Potuk forvette

    Fenerbahçe’nin geçtiğimiz haftalarda oynanan maçlarda sakat ve cezalı oyuncuların olmasından dolayı Alper Potuk forvette görev aldı.

    Teknik Direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin 13. haftada oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Soldado, kart cezalısı durumuna düşen Janssen, sakatlığı bulunan Fernandao ve hazır olmayan Robin Van Persie yerine Alper'e şans verdi. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk tur maçında Adana Demirspor ile karşılaşan sarı-lacivertliler maçı 6-0 kazanmış ve bu müsabakada Alper hat-trick yapmıştı. Hücum hattında son haftalarda etkili olan Alper'e Teknik Direktör Aykut Kocaman Kasımpaşa maçında hücum hattında görev verdi.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:52
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