Mesaj kime?
‘Boks yaparken’ fotoğrafı taraftarın büyük tepkisini çeken RvP, bu kez “Arkamdan konuşma” yazılı tişörtüyle mesaj verdi. Özel birini mi hedef aldı, anlaşılamadı...
SES GETİRDİ
RvP, instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu kez daha büyük ses getirdi, arkasında İngilizce olarak "Don't talk behind my back" yani "Arkamdan konuşma" yazılı tişörtüyle hakkındaki eleştirilere göndermede bulundu. Ancak Hollandalı futbolcunun bu paylaşımla kimi ya da kimleri hedef aldığı anlaşılamadı.
HEP HEDEFTE
Başkan Aziz Yıldırım, Van Persie'yi "Samandıra'ya spor yapmaya geliyor" diyerek eleştirmişti. Fenerbahçeli taraftarların da son dönemde hedef tahtasına koyduğu isim olan RvP'ye takım içinden de homurdanmalar olduğu dedikoduları iyice yaygınlaşmıştı.
AYAKLAR SUSTU AMA...
Bonuslarla birlikte yılda 6 milyon euro'ya yakın bir ücret alan Van Persie, bu sezon Fenerbahçe'ye hiçbir şey vermedi. Sakatlığı nedeniyle sadece 2 lig maçında görev alıp skor üretemeyen 34 yaşındaki forvet oyuncusu, buna karşın sosyal medyada hayli etkin! Yukarıdaki paylaşımı, RvP'yi futboluyla olmasa da yine gündemde tutmaya yetti. Van Persie'nin oğluyla boks yaparken paylaştığı fotoğraf da Fenerli taraftarları kızdırmıştı.
Sahada konuş, sustur bizi!
Son paylaşımı yine olay olan Van Persie, sosyal medyadan bombardımana tutuldu! İşte bazıları:
Oradan da mı sakatlandın? (@ozgurugzo)
Yatmaktan tişörtün ütüsü bile bozulmuş hala arkamdan konuşmayın diyor. (@23millerjack)
Selam veriyoruz sakatlanıyorsun, nerden konuşalım. (@ gokhanking07)
Yüzünü gördüğümüz yok ki yüzüne karşı konuşalım. (@yesir_cetin).
Sen de sahada konuş sustur bizi. (@leemoonnn).
Kesin bize diyor son kullanma tarihi geçmiş dünya yıldızımız. (@Ordinaryusbey
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:01
-
Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi
Toplam 3
Yorum
gs evet hep öyle fenerin sahaya girdiği maçı hatırlattı kimisi arkadaşımı arıyordum kimisi kayıp eşyasını gibi uydurma ifadelerle salınmışlardı
-
Dev derbide üstünlük Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
Cafer almanci cosmussun bakiyorum saldir maldir.En son basaksehire saldirmistin, halen sicaktir herhalde, sonra aglama sizlama olmasin
-
Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 8
Yorum
MEHMET FENERBAHÇEYE HAZIR OYNAYACAK FUTBOLCU LAZIM
Mesaj kime? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.