Mesaj kime?

SAKATLIĞI nedeniyle 3 aydır futbol sahalarına ayak basmayan, geçen hafta ise idmanlara başlayan Robin van Persie, futbolunu konuşturamasa da kendinden söz ettirmeyi başarıyor! Sarı-lacivertli yıldız, önceki gün sosyal medyadan 'boks yaparken' fotoğrafını paylaşmış, futbol oynamasını bekleyen Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti.RvP, instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu kez daha büyük ses getirdi, arkasında İngilizce olarak "Don't talk behind my back" yani "Arkamdan konuşma" yazılı tişörtüyle hakkındaki eleştirilere göndermede bulundu. Ancak Hollandalı futbolcunun bu paylaşımla kimi ya da kimleri hedef aldığı anlaşılamadı.Başkan Aziz Yıldırım, Van Persie'yi "Samandıra'ya spor yapmaya geliyor" diyerek eleştirmişti. Fenerbahçeli taraftarların da son dönemde hedef tahtasına koyduğu isim olan RvP'ye takım içinden de homurdanmalar olduğu dedikoduları iyice yaygınlaşmıştı.Bonuslarla birlikte yılda 6 milyon euro'ya yakın bir ücret alan Van Persie, bu sezon Fenerbahçe'ye hiçbir şey vermedi. Sakatlığı nedeniyle sadece 2 lig maçında görev alıp skor üretemeyen 34 yaşındaki forvet oyuncusu, buna karşın sosyal medyada hayli etkin! Yukarıdaki paylaşımı, RvP'yi futboluyla olmasa da yine gündemde tutmaya yetti. Van Persie'nin oğluyla boks yaparken paylaştığı fotoğraf da Fenerli taraftarları kızdırmıştı.Sahada konuş, sustur bizi!Oradan da mı sakatlandın? (@ozgurugzo)Yatmaktan tişörtün ütüsü bile bozulmuş hala arkamdan konuşmayın diyor. (@23millerjack)Selam veriyoruz sakatlanıyorsun, nerden konuşalım. (@ gokhanking07)Yüzünü gördüğümüz yok ki yüzüne karşı konuşalım. (@yesir_cetin).Sen de sahada konuş sustur bizi. (@leemoonnn).Kesin bize diyor son kullanma tarihi geçmiş dünya yıldızımız. (@Ordinaryusbey