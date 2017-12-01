 Soldado: İşte bu yüzden büyüğüz – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    : İşte bu yüzden büyüğüz

    Soldado: İşte bu yüzden büyüğüz

    Antalyaspor maçında oyuna girip 9 dakika sonra sakatlanan, karşılaşmadan sonra ise kayınvalidesinin ölümü nedeniyle ülkesi İspanya'ya giden , bu süreçte kendisine verilen desteğe teşekkür etti.

    Sarı-lacivertli oyuncu sosyal medya hesabından, "Takım arkadaşlarıma, teknik heyetimize, taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bunlar, bu kadar büyük tarihi olan bir kulübü daha da büyük yapan detaylar. En hızlı şekilde iyileşip bir an önce hazır olabilmeyi umuyorum" dedi.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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