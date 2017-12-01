Soldado: İşte bu yüzden büyüğüz

Antalyaspor maçında oyuna girip 9 dakika sonra sakatlanan, karşılaşmadan sonra ise kayınvalidesinin ölümü nedeniyle ülkesi İspanya'ya giden Soldado, bu süreçte kendisine verilen desteğe teşekkür etti.

Sarı-lacivertli oyuncu sosyal medya hesabından, "Takım arkadaşlarıma, teknik heyetimize, taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bunlar, bu kadar büyük tarihi olan bir kulübü daha da büyük yapan detaylar. En hızlı şekilde iyileşip bir an önce hazır olabilmeyi umuyorum" dedi.