Eski Fenerbahçeli futbolcu ortalığı karıştırdı!

Dünya Kupası elemelerini geçerek finallere kalan Senegal Milli Takımı'nda teknik heyet ve futbolcular başkan Sall'e görüştü. Senegal Devlet Başkanı Macky Sall'ı ziyaret eden oyuncular, burada hükümet edenlerin karşısına birbirinden ilginç taleplerle çıktı.

Takımın sözcülüğünü Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow yaptı. Ülkede televizyon kanallarının canlı verdiği konuşmasında, devlet başkanı hemen yanı başında dururken taleplerini ileten Sow, takıma sıfır bir otobüs, tüm futbolculara diplomatik pasaport ve yine oyunculara arsa tahsis edilmesini istedi.





KAMERALARIN ÖNÜNDE KONUŞMAYALIM

Bu istekler karşısında şaşırdığı belirtilen devlet başkanı Sall, dile getirilen taleplerin kameraların uzağında ele alınacağı yönünde cevap verdi. Senegal Devlet Başkanı şimdilik her futbolcuya 30 bin euro bonus prim ödemeyi teklif etti.

HALKIN HOŞUNA GİTMEDİ

Al Ahli futbolcusu Moussa Sow'un dile getirdiği taleplerin ülkede tepki çektiği bildirildi. Senegal halkının milli takıma otobüs tahsis edilmesi dışındaki isteklerden rahatsızlık duyduğu belirtildi. Diplomatik pasaport ve her bir futbolcuya arazi tahsis edilmesi istekleri halk nezdinde hoş karşılanmayan futbolcuların konunun üzerine fazla gitmeyeceği ifade edildi.

TOPRAK VERİLMESİ ÇOK ZOR

Öte yandan devlet başkanının verdiği talimatla milli futbolcuların istekleri için çalışma başlatıldı. Saraya yakın kaynakların aktarımına göre takıma otobüs tahsis edilmesiyle, pasaport konusuna sıcak bakıldığı ancak futbolculara arazi tahsis edilmesinin mümkün görünmediği vurgulandı.