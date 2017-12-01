Eski Fenerbahçeli futbolcu ortalığı karıştırdı!
Senegal Mili Takımı oyuncuları, Devlet Başkanı Macky Sall'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında taleplerde bulunan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow, başkan Sall'den çok konuşulacak isteklerde bulundu.
Dünya Kupası elemelerini geçerek finallere kalan Senegal Milli Takımı'nda teknik heyet ve futbolcular başkan Sall'e görüştü. Senegal Devlet Başkanı Macky Sall'ı ziyaret eden oyuncular, burada hükümet edenlerin karşısına birbirinden ilginç taleplerle çıktı.
Takımın sözcülüğünü Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow yaptı. Ülkede televizyon kanallarının canlı verdiği konuşmasında, devlet başkanı hemen yanı başında dururken taleplerini ileten Sow, takıma sıfır bir otobüs, tüm futbolculara diplomatik pasaport ve yine oyunculara arsa tahsis edilmesini istedi.
KAMERALARIN ÖNÜNDE KONUŞMAYALIM
Bu istekler karşısında şaşırdığı belirtilen devlet başkanı Sall, dile getirilen taleplerin kameraların uzağında ele alınacağı yönünde cevap verdi. Senegal Devlet Başkanı şimdilik her futbolcuya 30 bin euro bonus prim ödemeyi teklif etti.
HALKIN HOŞUNA GİTMEDİ
Al Ahli futbolcusu Moussa Sow'un dile getirdiği taleplerin ülkede tepki çektiği bildirildi. Senegal halkının milli takıma otobüs tahsis edilmesi dışındaki isteklerden rahatsızlık duyduğu belirtildi. Diplomatik pasaport ve her bir futbolcuya arazi tahsis edilmesi istekleri halk nezdinde hoş karşılanmayan futbolcuların konunun üzerine fazla gitmeyeceği ifade edildi.
TOPRAK VERİLMESİ ÇOK ZOR
Öte yandan devlet başkanının verdiği talimatla milli futbolcuların istekleri için çalışma başlatıldı. Saraya yakın kaynakların aktarımına göre takıma otobüs tahsis edilmesiyle, pasaport konusuna sıcak bakıldığı ancak futbolculara arazi tahsis edilmesinin mümkün görünmediği vurgulandı.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:20
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‘Uğurlu’ gelmiyor!
Toplam 2
Yorum
ged 61 kazma futbolcu tabiri vardır ya işte bu uğurlu da hakemliğin kazmasıdır..günün birinde bir takımı kötü yakacak ama umarım bize rastlamaz...
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Menajeri açıkladı... Yusuf'u devler istiyor
Toplam 14
Yorum
TS Ne duruyorsunuz, geç kaldınız, hemen satın, hemen hemen..35 lik miadı dolmuş yabancılar sizi bekliyor. Hemen satın hem de şimdi.Sat ve bak.
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Riske girmeyecek
Toplam 3
Yorum
koca cimbomlu feghouli bizim takımda oynayamaz yada oynamıyor. bence gitmek istediği belli . kendini hiçbir maçta vermedi.
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