Ali Koç'tan açıklama

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, camiası bir ve bütün, özlenen Fenerbahçe için yola çıkmış bulunduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü için başkanlık adaylığını daha önce açıklayan iş adamı Ali Koç, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Koç, seçim çalışmalarını yürüttüğü internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Ali Koç, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:



"Önce bir taraftar olarak tribünde, sonra bir kongre üyesi olarak Kalamış'ta, 2006-2012 yılları arasında asbaşkan olarak yönetim kurulunda görev yapma şerefine eriştiğim Fenerbahçe Ailesi'nde yeni bir yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşıyorum.

Bu öyle bir heyecan ki anlatılamayacak, paylaştıkça büyüyecek, gün geçtikçe derinleşecek. Fenerbahçe yolculuğumun bugüne kadarki sürecinde, kalbini sarı-laciverte koşulsuzca veren, hayatını Çubuklu'ya adayan çok fazla 'takım arkadaşımızla' tanışma şansım oldu. Kimi hayatının ilk gününden itibaren kimi Fenerbahçemizin onurlu duruşundan kimi de tarihimizden etkilenerek 'Fenerbahçeliyim!' diyen yüzlerce, binlerce taraftar ve her birimiz için Fenerbahçemizin kalplerdeki yeri tartışılmaz.

Tarihimiz boyunca bir çok örneğini verdiğimiz, hayranlık uyandıran birliğimizi kaybetmenin verdiği derin üzüntü ile bu eksikliği onarmak, yeniden bir ve bütün olabilmek, Fenerbahçemizin, bugün amatör branşlarda olduğu gibi futbolda da zirvede olma alışkanlığını yeniden kazandırabilmek,

Mali yapımızı, doğru finansal yönetim ve şeffaflık ilkesiyle yeniden ayağa kaldırabilmek, En büyük milli değerlerimizden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü markasını, hak ettiği potansiyele ulaştırmak, Başta spor dünyasındaki paydaşları olmak üzere toplumun tüm kesimlerine saygı duyan ve saygı duyulan bir Fenerbahçe için kısacası, camiası bir ve bütün, Özlediğimiz Fenerbahçe için yola çıkmış bulunuyorum ve bu yolda desteğiniz bizim için çok değerli!



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan adaylığım süresince, bu web sitesi ve bağlı sosyal medya hesapları ile değerli görüş, öneri ve eleştirilerinizi almamızın son derece faydalı olacağına inanıyorum. Bu bağlamda, internet sitemizde yer alan #SiziDinliyoruz bölümünden bize ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Desteğiniz ve heyecanımıza ortak olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim."