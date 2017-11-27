 Soldado İspanya’ya gitti – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Soldado İspanya’ya gitti

    Soldado İspanya’ya gitti
    SİVASSPOR maçında yaptığı hattrick'le kahraman olan Roberto Soldado, dün 67'de oyuna girdi ama 9 dakikada sakatlanıp çıktı. Soldado'nun büyük fedakarlık yaparak oynadığı ortaya çıktı. İspanyol yıldızın kayın validesinin kanser nedeniyle ölüm döşeğinde olduğu belirtildi. Maç sonu İspanya'ya giden Soldado'nun tedavisine dönüşte başlanacak.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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