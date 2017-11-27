Soldado İspanya’ya gitti

SİVASSPOR maçında yaptığı hattrick'le kahraman olan Roberto Soldado, dün 67'de oyuna girdi ama 9 dakikada sakatlanıp çıktı. Soldado'nun büyük fedakarlık yaparak oynadığı ortaya çıktı. İspanyol yıldızın kayın validesinin kanser nedeniyle ölüm döşeğinde olduğu belirtildi. Maç sonu İspanya'ya giden Soldado'nun tedavisine dönüşte başlanacak.