 Gençler parlıyor – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Gençler parlıyor

    Gençler parlıyor
    F.bahçe'nin altyapı takımları başarılı sonuçlara imza attı. U21 Ligi'nde Antalyaspor'a konuk olan sarı-lacivertli gençler sahadan Hasan, Özgür ve Ahmethan'ın golleriyle 3-0 galip ayrıldı. Ayrıca Fenerbahçe U17, Demir Grup Sivasspor U17 takımını 4-0'la geçerken U19'lar ise 3-0 kazandı.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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