Gençler parlıyor

F.bahçe'nin altyapı takımları başarılı sonuçlara imza attı. U21 Ligi'nde Antalyaspor'a konuk olan sarı-lacivertli gençler sahadan Hasan, Özgür ve Ahmethan'ın golleriyle 3-0 galip ayrıldı. Ayrıca Fenerbahçe U17, Demir Grup Sivasspor U17 takımını 4-0'la geçerken U19'lar ise 3-0 kazandı.