 Biletler elde kaldı – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Biletler elde kaldı

    Biletler elde kaldı
    Fenerbahçe'nin ile Adana Demirspor ile Çarşamba günü oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının bilet satışları devam ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri 32.50, 66, 77,
    99, 110, 130, 152, 173 ve 216 TL'den genel satışa sunuldu. 5. Eleme Turu ilk maçına ilginin şimdilik düşük olduğu belirtiliyor.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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