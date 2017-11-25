 Topal: Bu birliktelik sahaya da yansıyacak – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Topal: Bu birliktelik sahaya da yansıyacak

    Topal: Bu birliktelik sahaya da yansıyacak

    Kahvaltıdan sonra FB TV mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Mehmet Topal, "Takım yemeklerine geçen hafta başladık, bugün de devam ettirdik. Önümüzde zorlu bir Antalya deplasmanı var.

    Bu maç öncesi moral aşılamak için hep birlikte olmak istedik. İnşallah bu birlik beraberliğimizi de maça yansıtıp, bu zor deplasmandan 3 puan alıp, devre arasına kadar kayıpsız geçmek istiyoruz" dedi. Mehmet Topal, çok zor bir maça çıkacaklarını, ancak iyi hazırlandıklarını, mutlaka kazanacaklarını sözlerine ekledi.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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