 Taraftardan destek geldi – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Taraftardan destek geldi

    Taraftardan destek geldi
    Sarı-lacivertli takımın dünkü idmanına gelen bir grup taraftar, meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak futbolculara ve teknik heyete destek ve moral verdi. Taraftarlar ayrıca takıma baklava ikram etti.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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