Ömer Aşık, parkelere döndü
New Orleans Pelicans’ta forma giyen Ömer Aşık, Crohn hastalığı nedeniyle şubat ayından beri uzak kaldığı parkelere Phoenix Suns maçıyla döndü. Aşık, müsabakada 6 sayı, 1 ribaund ile oynadı.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:06
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''90 dakika oynayamam!''
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI OYNAMAYIN ZATEN KARDEŞİM.FUTBOL LOBİSİ SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ. BIRAKIN GENÇ TAKIM ÇIKSIN KORKMAYIN KÜME FİLANDA DÜŞMEYİZ PİYON OLMAYALIM
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Kocaman'ın zor seçimi
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI BU İŞİN ZOR SEÇENEGİ FİLAN YOK PAF TAKIMINI OYNATIN OLSUN BİTSİN SUNİ ŞAMPİYON BELLİ ZATEN. BİKAÇ HAFTA SONRA İNCE İNCE DOĞRARLAR YİNE
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''Terim'i ikna ederim''
Toplam 15
Yorum
austin ya hoca değikliği yüzünden kaç yılı çöpe attık terim olsa ne olur futbolcu tanıyacakta sistem belirleyecekte yine sezonu çöpe atmayalımda.
Ömer Aşık, parkelere döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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