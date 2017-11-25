Ömer Aşık, parkelere döndü

New Orleans Pelicans’ta forma giyen Ömer Aşık, Crohn hastalığı nedeniyle şubat ayından beri uzak kaldığı parkelere Phoenix Suns maçıyla döndü. Aşık, müsabakada 6 sayı, 1 ribaund ile oynadı.

NBA'de New Orleans Pelicans, Talking Stick Resort Arena'da karşı karşıya geldiği Phoenix Suns'ı 115-91'lik skorla mağlup etti. Bu müsabaka ile birlikte Pelicans'ta oynayan milli basketbolcu Ömer Aşık da şubat ayından sonra ilk kez parkeye çıktı. Crohn hastalığı nedeniyle uzun bir süre oynayamayan Ömer, Phoenix maçında 11 dakika süre aldı ve 6 sayı, 1 ribaund ile takımına katkı verdi.