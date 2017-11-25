 Fark kapanabilir – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Fark kapanabilir

    Fark kapanabilir

    A Spor yorumcusu , Fenerbahçe'deki son durumu yorumladı

    'dan Fenerbahçe yorumu:


    "F.Bahçe ile Galatasaray arasında 6 puan fark var. Sarı-lacivertli takım ilk yarıda kalan maçlarını kazanırsa, Aykut Kocaman'ın ve futbolcuların dediği gibi şampiyonluğun yine güçlü adayı olabilir. Zaten Galatasaray'ın önünde bir Beşiktaş maçı var; orada puan kaybederlerse, 6 puan fark erimeyecek bir fark değil. Yönetim muhtemelen devre arasında transfer de yapacaktır. Oyuncuların performansı yükselse bile bu takviye gerçekleşir diye düşünüyorum. O zaman Fenerbahçe daha şanslı konuma gelir."
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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