 Bu yola baş koyduk – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Bu yola baş koyduk

    Bu yola baş koyduk

    Teknik heyetin ve yöneticilerin de katıldığı kahvaltıda bir araya gelen sarı-lacivertli futbolcular, “5 maçı da kazanacağız ve devre arasına şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gireceğiz” iddiasında bulundular...

    Fenerbahçe'de birlik-beraberlik buluşmaları devam ediyor. Sivas maçı öncesi yemekli organizasyon düzenleyen sarı-lacivertliler, bu kez de kahvaltıda bir araya geldiler. Dün sabah Çengelköy'de bir restoranda düzenlenen kahvaltıya, tüm futbolcular ve Aykut Kocaman'ın yanı sıra yöneticiler Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat da katıldı.

    YETER Kİ İNANALIM
    Keyifli ve samimi bir ortamda yapılan kahvaltının ağırlıklı konusu Antalya maçıydı. Herkes birbirine, "Bu maçı mutlaka kazanmalıyız" telkininde bulunurken, kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın öncülüğünde zafer yeminleri yapıldı. Volkan, "Kalan 5 maçı da kazanacağız ve devre arasına şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gireceğiz" dedi. Soldad o ve Giuliano ise takımda herkesin böyle düşündüğünü, bu iddianın havada kalmaması için sahada her şeylerini ortaya koymaları gerektiğini söylerlerken, "Birbirimize güvenelim ve inanalım. Bu takım tüm zorlukların üstesinden gelir" dediler.

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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