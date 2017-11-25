Bu yola baş koyduk
Teknik heyetin ve yöneticilerin de katıldığı kahvaltıda bir araya gelen sarı-lacivertli futbolcular, “5 maçı da kazanacağız ve devre arasına şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gireceğiz” iddiasında bulundular...
Fenerbahçe'de birlik-beraberlik buluşmaları devam ediyor. Sivas maçı öncesi yemekli organizasyon düzenleyen sarı-lacivertliler, bu kez de kahvaltıda bir araya geldiler. Dün sabah Çengelköy'de bir restoranda düzenlenen kahvaltıya, tüm futbolcular ve Aykut Kocaman'ın yanı sıra yöneticiler Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat da katıldı.
YETER Kİ İNANALIM
Keyifli ve samimi bir ortamda yapılan kahvaltının ağırlıklı konusu Antalya maçıydı. Herkes birbirine, "Bu maçı mutlaka kazanmalıyız" telkininde bulunurken, kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın öncülüğünde zafer yeminleri yapıldı. Volkan, "Kalan 5 maçı da kazanacağız ve devre arasına şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gireceğiz" dedi. Soldad o ve Giuliano ise takımda herkesin böyle düşündüğünü, bu iddianın havada kalmaması için sahada her şeylerini ortaya koymaları gerektiğini söylerlerken, "Birbirimize güvenelim ve inanalım. Bu takım tüm zorlukların üstesinden gelir" dediler.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:21
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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