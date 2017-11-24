F.Bahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, dünkü idman öncesi Samandıra'da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, çarpıcı açıklamalar yaptı. Şampiyonluk hedeflerinin güçlü şekilde devam ettiğini belirten sambacı, farklı Sivas galibiyetini "takımdaki değişime" ve "herkesin kendini işine daha sıkı sarılmasına" bağladı. İşte Giuliano'nun sözleri: "KENDİMİ her geçen gün daha da geliştiriyorum ancak halen bir adaptasyon süreci yaşıyorum. Bireysel anlamda ise gayet mutluyum. Stil olarak daha merkezde oynamayı tercih ediyorum. Ancak hoca ne kadar verirse onun kararlarına saygı duyarım.



BİRLİK OLAMAMIŞTIK

Osmanlı maçının hemen ardından soyunma odasında toplantı yaptık. Tüm oyuncular ne düşünüyorsa birbirine aktardı. Herkesin ne kadar rahatsız olduğunu gördük. Birlikte neleri değiştirebileceğimizi konuştuk. Milli takım sonrası herkeste farklı bir davranış biçimi vardı. Son maçta iyi performans gösterdik. Sezon başında takım olma adına eksiklik yaşadık, birlik içinde olamadık. Son maçta nasıl bir takım ruhu sergilememiz gerektiğini gösterdik. Herkes kendini adadı. Bu böyle devam etmeli.



POZİTİF ANLAMDA ŞAŞIRDIM

Süper Lig'i Türkiye'ye gelmeden takip etmiyordum. Gelince pozitif anlamda şaşırdım. Çok iyi bir lig gördüm. Yabancı oyuncu sınırı yok ve iyi yabancı oyunculara yatırım yapılıyor. Türk yemekleri çok güzel. Şu ana kadar kebabı çok sevdim. Fırsat buldukça yemeye çalışıyorum. Tek derdim dil meselesi. Ama zamanla Türkçeyi de konuşacağım.



SOLDADO SIRA DIŞI BİR GOLCÜ

Soldado gol atsın diye takıma alındı. Büyük bir oyuncu, sıra dışı bir futbolcu. 3 gol atarak da ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ligin kalan kısmında da takıma katkı verecektir. Ne kadar kalabalık şekilde ceza sahasında olursanız gol atma fırsatı ortaya çıkar. Bu ruhu ortaya koyduk. Kalabalık şekilde rakip ceza sahasında olmalı ve golü arayan kişiler olmalıyız.



LUCESCU EĞER BİR ŞEY SÖYLÜYORSA DOĞRUDUR

Lucescu ile Zenit'te çalıştım, çok şey öğrendim. Futbolu gerçekten çok iyi biliyor. O bir şey söylüyorsa mutlaka bir anlamı vardır. Şu anda Türk Milli Takımı'nda zorlu bir hedefe gidiyor. İstediği skorları alamadı. Ama Türkiye'yi daha yukarıya taşıyacak bir antrenör. Bana buraya ilk geldiğimde tesislere ziyarete gelip şans diledi, bana sarıldı. Benimle elemeler sonrası karşılıklı bir kahve içeceğini söylemişti. Başarılı olacağına inanıyorum.

ÇOK AÇ YATTIM

Giuliano, FB TV'de katıldığı programda ise kariyeriyle ilgili bilinmeyenleri anlatırken, hayatının acıklı bir kesitini de aktardı. Kalabalık bir aileden geldiğini ve çok yokluk yaşadığını belirten sambacı, aile olarak ekmek alacak paralarının bile olmadığını söyledi. Giuliano, "6-7 yaşlarında anneme 'Karnım çok acıktı' diyerek ağladığımı hatırlıyorum. Annem de bana su içip, uyumamı söylemişti. Şimdi başardığım şeylere baktığımda gerçekten çok farklı bir noktadayım" dedi.