F.Bahçeli futbolcular kahvaltıda buluştu

Çengelköy'de bir restoranda düzenlenen kahvaltıya Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat, teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcıları ile futbolcular katıldı.

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mehmet Topal, FBTV'ye yaptığı açıklamada, takımlarında güzel bir ortamın olduğunu belirterek, "Takım yemeklerine geçen hafta başladık. Bugün de devam ettirdik. Birlikte güzel bir kahvaltı yaptık. Önümüzde Antalyaspor maçı var. Bu karşılaşma öncesi moral aşılamak için birlikte olmak istedik. Beraberliğimizi maça yansıtıp, bu zor deplasmandan 3 puan almak ve devre arasına kadar kayıpsız geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.







Antalyaspor ile yapacakları maçın zor olacağını aktaran Mehmet Topal, "Bizim açımızdan çok kritik bir karşılaşma. Artık puan kayıplarına tahammül olmayan maçlara çıkıyoruz. İyi hazırlandık. Üç puanı alıp yolumuza devam edeceğimize yürekten inanıyorum. Antalyaspor da çok iyi bir takım. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



