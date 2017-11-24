F.Bahçeli futbolcular kahvaltıda buluştu
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın teknik heyet ve futbolcuları kahvaltıda bir araya geldi.
Çengelköy'de bir restoranda düzenlenen kahvaltıya Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat, teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcıları ile futbolcular katıldı.
Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mehmet Topal, FBTV'ye yaptığı açıklamada, takımlarında güzel bir ortamın olduğunu belirterek, "Takım yemeklerine geçen hafta başladık. Bugün de devam ettirdik. Birlikte güzel bir kahvaltı yaptık. Önümüzde Antalyaspor maçı var. Bu karşılaşma öncesi moral aşılamak için birlikte olmak istedik. Beraberliğimizi maça yansıtıp, bu zor deplasmandan 3 puan almak ve devre arasına kadar kayıpsız geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Antalyaspor ile yapacakları maçın zor olacağını aktaran Mehmet Topal, "Bizim açımızdan çok kritik bir karşılaşma. Artık puan kayıplarına tahammül olmayan maçlara çıkıyoruz. İyi hazırlandık. Üç puanı alıp yolumuza devam edeceğimize yürekten inanıyorum. Antalyaspor da çok iyi bir takım. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:53
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F.Bahçeli futbolcular kahvaltıda buluştu
Toplam 3
Yorum
AKİF GÜN AFİYET OLSUN.ŞİMDİ VARDARIN GRUPLARDA TEK PUAN ALAMAYAN VARDARA ELENDİKLERİNİ SÖYLEMEYEYİM SERPMEYE YAZIK OLUR
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Yapma bunu Konya
Toplam 7
Yorum
SenoL34 1-0 dan sonra 2-3 olabilirdi ancak topçuların laubali ve beceriksiz davranışları 90 3 de ders niteliğinde geri tepti.
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Messi, City’ye
Toplam 4
Yorum
meto67 giderse biter
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