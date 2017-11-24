 Daley Blind teklifi – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    teklifi

    Daley Blind teklifi
    ve Dick Advocaat'ı Fenerbahçe'ye getiren menajer Rob Janssen'den sarı-lacivertlilere sürpriz bir teklif geldi. Hollandalı menajer, Manchester United'da oynayan sol bek 'i önerdi. Barça'lı Lucas Digne'yi gündeminde bulunduran Fenerbahçe yönetimi, bu öneri üzerine Blind'i de listeye aldı. Devler Ligi'nde 5 maçta 90'ar dakika süre alan Blind, ligde ise 3 karşılaşmada 90'ar dakika oynadı, bir maçta ise 1 dakika görev yaptı.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:25
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