Volkan yine eskisi gibi

KAMENİ'nin gelmesiyle kulübeye geçen Volkan'ın Sivas maçı sonrası keyfi yerine geldi. İlk zamanlarda yedek kalmayı sorun eden kaptan, son maçta forma giyince arkadaşlarıyla ilişkilerini de eskisi gibi sıcak tutmaya başladı. Tecrübeli kaleci, Soldado'ya sarıldığı fotoğrafı instagram'dan yayınlamıştı.