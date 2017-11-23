 Volkan yine eskisi gibi – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Volkan yine eskisi gibi

    Volkan yine eskisi gibi
    KAMENİ'nin gelmesiyle kulübeye geçen Volkan'ın Sivas maçı sonrası keyfi yerine geldi. İlk zamanlarda yedek kalmayı sorun eden kaptan, son maçta forma giyince arkadaşlarıyla ilişkilerini de eskisi gibi sıcak tutmaya başladı. Tecrübeli kaleci, Soldado'ya sarıldığı fotoğrafı instagram'dan yayınlamıştı.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:00
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