Kupa bilet satışı sürüyor

KANARYA'nın 29 Kasım'da Adana Demirspor ile oynayacağı Türkiye Kupası 5. eleme turu maçı biletleri divan kurulu üyeleri için dün satışa çıktı. Bugün kart sahipleri, yarın da genel satışa sunulacak olan biletlerin fiyatı 32.5 TL ile 216 TL arasında değişiyor. Sarı-lacivertli kulüp, Sivas maçına göre kupa için biletlerde indirime gitmişti.a