F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Fenerbahçe, ara transfer döneminde yabancı oyuncu takviyesi yapabilmek için kontenjanı boşaltmak zorunda.
Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda 14 yabancı bulunuyor ve sezonun ikinci yarısında Eljif Elmas'ın da lisansı çıkartılacak.
Teknik heyet, Fernandao ve Van Persie'nin gönderilmesi için yönetime rapor sundu. Bu ikilinin yanı sıra, Sivasspor maçında 11'de sahaya çıkan Aatif'ın da gönderilecekler listesinde yer aldığı öğrenildi. Aatif ve Fernandao'nun birçok talibi olduğu için yönetim bu ikiliyi satmakta zorluk yaşamayacak.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir futbol oynamayan Van Persie'nin ise sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:48
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
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