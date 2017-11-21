 Lazar Markovic geri dönüyor – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Lazar Markovic geri dönüyor

    Lazar Markovic geri dönüyor

    Bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Lazar Markovic, geri dönmek için kulübe menajeri aracılığı ile haber gönderdi. Bu konuda son söz Aykut Kocaman'ın olduğu belirtildi.

    2015-16 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Sırp oyuncu Markovic'in menajeri İstanbul'a geldi. Menajer, F.Bahçeli yetkililer ile yaptığı görüşmede Markovic'in yeniden sarı lacivertli formayı giymek istediğini iletti. F.Bahçeli yöneticiler 2019 yılında sözleşmesi bitecek olan ve bonservisi Liverpool'da bulunun yıldızın alınmasının zor olduğunu ifade ettiler. Lazar Markovic'in gelme talebini Aykut Kocaman'a iletecek olan idareciler, Kocaman'ın olumulu demesi haliden İngiliz kulüp ile temasa geçilecek ve kiralık olarak takıma katılması sağlanacak.

    Sarı lacivertli forma ile 21 maça çıkan Lazar Markovic 2 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:04
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