Lazar Markovic geri dönüyor
Bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Lazar Markovic, geri dönmek için kulübe menajeri aracılığı ile haber gönderdi. Bu konuda son söz Aykut Kocaman'ın olduğu belirtildi.
2015-16 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Sırp oyuncu Markovic'in menajeri İstanbul'a geldi. Menajer, F.Bahçeli yetkililer ile yaptığı görüşmede Markovic'in yeniden sarı lacivertli formayı giymek istediğini iletti. F.Bahçeli yöneticiler 2019 yılında sözleşmesi bitecek olan ve bonservisi Liverpool'da bulunun yıldızın alınmasının zor olduğunu ifade ettiler. Lazar Markovic'in gelme talebini Aykut Kocaman'a iletecek olan idareciler, Kocaman'ın olumulu demesi haliden İngiliz kulüp ile temasa geçilecek ve kiralık olarak takıma katılması sağlanacak.
Sarı lacivertli forma ile 21 maça çıkan Lazar Markovic 2 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:04
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İsyan çıktı!
Toplam 2
Yorum
gs çift forvet oynatmıyor diye eleştirilen de tudor değil miydi?
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Çeyrek final oynarız
Toplam 4
Yorum
qwe cenk 150 olur mu en az 250 eder:)
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Onazi’nin Trabzon aşkı
Toplam 2
Yorum
10_UR Topçuluğuna birşey demiyorum herkes için değişik yorumlara açık bi oyun oynuyor. Ama iyi profesyonel iyi insan ve iyi mücadele ediyor...
Lazar Markovic geri dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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