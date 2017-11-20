 Saygılı yönetim bekliyoruz – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Saygılı yönetim bekliyoruz

    Saygılı yönetim bekliyoruz

    : (Hakem) Bizim oyuncularımızı sanki tehdit eder gibiydi

    Sivasspor'un hocası , hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirdi. Sözlerine Naim Süleymanoğlu'nu anarak başlayan Aybaba, şöyle konuştu: Oyuna iyi başlayamadık. İkinci yarıda 'golü bulup öne geçeceğiz' diye düşünürken, 10 kişi kaldık. Oyunu yönetenlerden saygı bekliyoruz. Hakemlerin iki takıma da saygılı olması lazım. Belki 10 yıldır hakem konuşmam, hep destek olurum ama böyle olmaz. Bizim oyuncularımızı sanki tehdit eder gibiydi. Bir takım bu kadar psikolojik baskı altına alınmaz.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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