 Emenike yine çıldırttı: ''Beni bundan kurtarın!'' – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Emenike yine çıldırttı: ''Beni bundan kurtarın!''

    Emenike yine çıldırttı: ''Beni bundan kurtarın!''

    Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutan , kulüp başkanı Marinakis'i çileden çıkarttı.

    Sezon başında sarı-lacivertliler'in Yunan ekibine sattığı Nijeryalı golcü, komşuda oynadığı futbolla beklentilerin altında kaldı. Ligde 5, Devler Ligi'nde ise 2 maça çıkan Emenike skora katkı yapamadı. 30 yaşındaki oyuncu yalnızca kupa maçlarında 3 gol attı. Emenike'nin bir de Devler Ligi ön eleme maçlarında golü bulunuyor.

    Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, Emenike'yi satmak için kolları sıvadı. Marinakis'in hem Nijeryalı oyuncunun menajerini aradığı ve hem de çalıştığı diğer menajerlere haber göndererek Emenike için kulüp bulunmasını istediği ve "Beni bundan kurtarın" dediği Yunan basınında yer aldı.

    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emenike yine çıldırttı: ''Beni bundan kurtarın!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.