Emenike yine çıldırttı: ''Beni bundan kurtarın!''
Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutan Emmanuel Emenike, kulüp başkanı Marinakis'i çileden çıkarttı.
Sezon başında sarı-lacivertliler'in Yunan ekibine sattığı Nijeryalı golcü, komşuda oynadığı futbolla beklentilerin altında kaldı. Ligde 5, Devler Ligi'nde ise 2 maça çıkan Emenike skora katkı yapamadı. 30 yaşındaki oyuncu yalnızca kupa maçlarında 3 gol attı. Emenike'nin bir de Devler Ligi ön eleme maçlarında golü bulunuyor.
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, Emenike'yi satmak için kolları sıvadı. Marinakis'in hem Nijeryalı oyuncunun menajerini aradığı ve hem de çalıştığı diğer menajerlere haber göndererek Emenike için kulüp bulunmasını istediği ve "Beni bundan kurtarın" dediği Yunan basınında yer aldı.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:03
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Biz ne farklar gördük!
Toplam 8
Yorum
adalet o farkları nasıl kapattığınızıda 2010-2011 sezonunda gördük. takımıda kendinizide dünyaya rezil ettiniz.
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
evet borç 412 milyon euro kur farkından dolayı yüksek gözüküyor euro 1 liraya düşse borç 412 milyon tl bide bu açıdan bakın
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 3
Yorum
Baboş Akhisar Maçında Penaltınız verildi, rakip 10 kişi bırakıldı, 7 de verildi.. Kusura bakma Fikocum hakem golü de kendisi mi atsa idi ?
Emenike yine çıldırttı: ''Beni bundan kurtarın!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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