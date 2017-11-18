Emenike yine çıldırttı: ''Beni bundan kurtarın!''

Sezon başında sarı-lacivertliler'in Yunan ekibine sattığı Nijeryalı golcü, komşuda oynadığı futbolla beklentilerin altında kaldı. Ligde 5, Devler Ligi'nde ise 2 maça çıkan Emenike skora katkı yapamadı. 30 yaşındaki oyuncu yalnızca kupa maçlarında 3 gol attı. Emenike'nin bir de Devler Ligi ön eleme maçlarında golü bulunuyor.



Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, Emenike'yi satmak için kolları sıvadı. Marinakis'in hem Nijeryalı oyuncunun menajerini aradığı ve hem de çalıştığı diğer menajerlere haber göndererek Emenike için kulüp bulunmasını istediği ve "Beni bundan kurtarın" dediği Yunan basınında yer aldı.