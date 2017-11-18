Brezilyalı ama bir Alex değil!
Fenerbahçe’nin bu sezon 10 numara mevkisi için transfer ettiği Brezilyalı Giuliano bekleneni veremiyor. Transfer edildiğinde Alex de Souza ile kıyaslanan Sambacı oynadığı maçlarda bir varlık gösteremedi.
Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 11 haftada 6 gol atıp 3 asist yapan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon giydiği Fenerbahçe formasıyla 11 haftada 4 kez fileleri havalandırdı. Giuliano'nun kıyaslandığı sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza, 2004-2005 sezonunda Brezilya ekibi Cruzeiro'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve sarı-lacivertli formayla ilk 11 haftada 5 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti.
Alex de Souza ile aynı yaşta Fenerbahçe'ye transfer olan Giuliano'nun sarı-lacivertli formayla gelecek haftalarda göstereceği performans ise merak konusu.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:09
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Quaresma ilk kez kaçırdı
Toplam 2
Yorum
Nirvana Bu doğru değil . Q7 Beşiktaşa ilk geldiğinde de bir -iki penaltı kaçırmıştı . En son penaltı atması gereken oyuncu odur .
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Quaresma ilk kez kaçırdı
Toplam 2
Yorum
vaneri Quaresma tüm kornerleri ve serbest atışları kullanıyor ve asla başarılı değil. Kaçıracağı belliydi.Artık başka biri atmalı bu atışları.
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Alkışlar Gomis’e
Toplam 1
Yorum
MEHMET ALPASLAN PARA HER ZAMAN KAZANABİLİRSİN.aMA GÖNÜLLERİ İŞTE BÖYLE PARASIZ KAZANABİLİRSİN
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