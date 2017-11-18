 Brezilyalı ama bir Alex değil! – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Brezilyalı ama bir Alex değil!

    Brezilyalı ama bir Alex değil!

    ’nin bu sezon 10 numara mevkisi için transfer ettiği Brezilyalı bekleneni veremiyor. Transfer edildiğinde ile kıyaslanan Sambacı oynadığı maçlarda bir varlık gösteremedi.

    'nin bu sezon büyük umutlarla Zenit'ten transfer ettiği Brezilyalı 10 numara , sarı-lacivertlileri hüsrana uğrattı.

    Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 11 haftada 6 gol atıp 3 asist yapan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon giydiği Fenerbahçe formasıyla 11 haftada 4 kez fileleri havalandırdı. Giuliano'nun kıyaslandığı sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu , 2004-2005 sezonunda Brezilya ekibi Cruzeiro'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve sarı-lacivertli formayla ilk 11 haftada 5 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti.

    Alex de Souza ile aynı yaşta Fenerbahçe'ye transfer olan Giuliano'nun sarı-lacivertli formayla gelecek haftalarda göstereceği performans ise merak konusu.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Brezilyalı ama bir Alex değil! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.