Valbuena ve Isla’sız ilk maç
Fenerbahçeli futbolcular Valbuena ve Isla, Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak olan Sivasspor maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Deneyimli oyuncular sarı-lacivertli forma ile ilk kez forma giymeyecek.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:15
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Akbaba'ya hücum
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI AKBABA, KARABABA, KARTAL BAYKUŞ HEPSİ HİKAYE SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞLER BU SAATTEN SONRA Bİ HALT OLMAZ BOŞUNA TRNSFER YAPIPTA MASRAF YAPMA
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Solu ateşleyecek
Toplam 7
Yorum
pomak hiç seyretmediğin belli boş konuşma çok iyi bir oyuncu..
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 18
Yorum
BJK HALA YABANCIYI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIN.BİDE O DÜŞERSE BU FUTBOLCULAR DAHA AZ ÇALIŞIP DAHA ÇOK PARA KAZANIP DAHA ÇOK GECE EĞLENCELERİNE TAKILABİLEC
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