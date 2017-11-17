Kriz kapıda!

Fenerbahçeli oyuncular, “Kendini takımdaki herkesten üstün görüyor ve özel muamele istiyor. İdmanlarda bile sorun çıkarıyor, herkesle tartışıyor” dedikleri Fransız yıldızın kaptanlığı hak etmediğini savunuyorlar

İKİNCİ kaptanlığın Mehmet Topal'dan alınıp Mathieu Valbuena'ya verileceği söylentileri, Fenerbahçeli futbolcuları huzursuz etti. Özellikle yerli futbolcular, Fransız yıldızın kaptanlığı taşıyacak karakterde olmadığını savunurlarken, "Valbuena kibirli ve sürekli sorun çıkaran biri" eleştirisini getiriyorlar. Söz konusu futbolcular, "Kaptan olursa büyük kriz çıkar" dedikleri Valbuena'yı şöyle anlatıyorlar: "İdmanlarda bile özel muamele istiyor. İkili-üçlü bireysel antrenmanlara katılmak istemiyor, antrenörün sadece kendisi ile ilgilenmesini istiyor. O da kendi istediği saatte! Takımın yapacağı organizasyonlarda sorun çıkarıyor. 'Ben o saatte müsait değilim, şu saatte olsun' diyerek itiraz ediyor. Kendini takımdan üstün görüyor. Antrenman maçlarında bile takım arkadaşlarıyla tartışıyor. Topun hep ona verilmesini istiyor. Pas vermeyenlere bozuk atıyor."



Sakatlığı süren Valbuena'ya dün fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı özel program uygulandı. İsla ise Van Persie ile birlikte salonda çalıştı. Üç futbolcu da Sivas'a karşı yok.



ÖZEL HABER EMRE BOL