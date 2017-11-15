 Josef de Souza'ya 15 milyon € – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'ya 15 milyon €

    Josef de Souza'ya 15 milyon €

    İngiliz temsilcisi sezon başında 11 milyon euro’dan yukarı çıkmayınca, Fenerbahçe, Brezilyal ı oyuncusunu satmamıştı. Küme düşme hattına kadar gerileyen W.B.A bu kararı yüzünden bin pişman oldu. Devre arası daha güçlü bir teklifle geliyorlar

    Kanarya devre arası için yapmayı düşündüğü transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken, oyuncularına da teklifler geliyor. bu isimlerin başında. Sezon başında Brezilyalı futbolcuyu isteyen West Bromwich Albion'ın devre arasında bir kez daha devreye gireceği kaydedildi. Daily Mail Gazetesi'nde yer alan habere göre İngiliz ekibi, kısa süre içinde Fenerbahçe'ye bir teklif daha götürecek. Sezon başı 11 milyon euro ile Kanarya'nın kapısını çalan W.B.A "Hayır" yanıtın almış, rakamı da yükseltmemişti. Ancak Premier Lig'de küme düşme hattına kadar gerileyince rota bir kez daha Josef'e döndü.

    KARAR KOCAMAN'DA
    West Bromwich Albion, için teklifini yenilemediği için transfer yaz döneminde gerçekleşmemişti. Premier Lig ekibi, devre arasında sarı-lacivertliler ile bir kez daha masaya oturacak. Zor durumda olan W.B.A'nın yeni teklifinin 15 milyon euro olacağı kaydedildi. Fenerbahçe yönetiminin 8 milyon euro'ya transfer ettikleri 29 yaşındaki oyuncuyu 15'e satmaya sıcak baktığı belirtildi. Ancak son kararı yine teknik direktör Aykut Kocaman verecek. Deneyimli çalıştırıcı, satışına onay verirse 1 sezon daha kontratı olan Josef ile yollar ayrılacak.

    'BAŞARISIZLIK JOSEF'LE BAŞLADI'
    İngiliz basını, West Bromwich Albion'un bu sezonki başarısızlığının altında Josef de Souza transferinin son anda yatmasını gösterdi. Ada basınında çıkan haberlerde teknik direktör Tony Pulis'in orta saha kurgusunu bir türlü oturtamadığını, Josef işi olmayınca takımı doğru kuramadığını yazdı.

    KRYCHOWIAK ÇARE OLAMADI?
    West Bromwich Albion, Josef de Souza transferi yatınca PSG'nin kapısını aşındırmış ve Grzegorz Krychowiak'ı kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Ancak 8 maçta forma giyen Polonyalı orta saha oyuncusu 1 asistle oynadı. Şu ana kadarki performansıyla göz doldurmadı.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Josef de Souza'ya 15 milyon € haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.