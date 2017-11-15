Josef de Souza'ya 15 milyon €
İngiliz temsilcisi sezon başında 11 milyon euro’dan yukarı çıkmayınca, Fenerbahçe, Brezilyal ı oyuncusunu satmamıştı. Küme düşme hattına kadar gerileyen W.B.A bu kararı yüzünden bin pişman oldu. Devre arası daha güçlü bir teklifle geliyorlar
KARAR KOCAMAN'DA
West Bromwich Albion, Josef de Souza için teklifini yenilemediği için transfer yaz döneminde gerçekleşmemişti. Premier Lig ekibi, devre arasında sarı-lacivertliler ile bir kez daha masaya oturacak. Zor durumda olan W.B.A'nın yeni teklifinin 15 milyon euro olacağı kaydedildi. Fenerbahçe yönetiminin 8 milyon euro'ya transfer ettikleri 29 yaşındaki oyuncuyu 15'e satmaya sıcak baktığı belirtildi. Ancak son kararı yine teknik direktör Aykut Kocaman verecek. Deneyimli çalıştırıcı, satışına onay verirse 1 sezon daha kontratı olan Josef ile yollar ayrılacak.
'BAŞARISIZLIK JOSEF'LE BAŞLADI'
İngiliz basını, West Bromwich Albion'un bu sezonki başarısızlığının altında Josef de Souza transferinin son anda yatmasını gösterdi. Ada basınında çıkan haberlerde teknik direktör Tony Pulis'in orta saha kurgusunu bir türlü oturtamadığını, Josef işi olmayınca takımı doğru kuramadığını yazdı.
KRYCHOWIAK ÇARE OLAMADI?
West Bromwich Albion, Josef de Souza transferi yatınca PSG'nin kapısını aşındırmış ve Grzegorz Krychowiak'ı kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Ancak 8 maçta forma giyen Polonyalı orta saha oyuncusu 1 asistle oynadı. Şu ana kadarki performansıyla göz doldurmadı.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:29
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Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak
Toplam 7
Yorum
tarafkartal ozii düşüşte ama dün milli takım atak gollerinde cenk ve ozi vardı...
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Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı
Toplam 1
Yorum
Yeter be Batırdınız kabul edin bu takımı.. İnsanları kandırmayın artık..
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Ozi giderse Fortounis
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) lucas olmadı bari bunu alın gerçi tarz olarak oğuzhan vari biri ama bakalım güneş başka bişeye evrile bilir :)
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