Rakamlar anlatıyor!

F.bahçe bu sezon gol atmakta sıkıntı yaşamıyor ancak kalesini de bir türlü kapatamıyor. Aykut Kocaman, bu dönemde Volkan'a da Kameni'ye de şans tanıdı. İstediğini alamadı. CARLOS KAMENİ: 6 maçta oynadı, 7 gol yedi. Maç başına 1.16 gol ortalamasıyla oynadı. volkan DEMİREL: 5 maçta oynadı, 9 gol yedi. Maç başı 1.80 gol ortalamasıyla oynadı.