 Rakamlar anlatıyor! – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Rakamlar anlatıyor!

    Rakamlar anlatıyor!
    F.bahçe bu sezon gol atmakta sıkıntı yaşamıyor ancak kalesini de bir türlü kapatamıyor. Aykut Kocaman, bu dönemde Volkan'a da Kameni'ye de şans tanıdı. İstediğini alamadı. CARLOS KAMENİ: 6 maçta oynadı, 7 gol yedi. Maç başına 1.16 gol ortalamasıyla oynadı. volkan DEMİREL: 5 maçta oynadı, 9 gol yedi. Maç başı 1.80 gol ortalamasıyla oynadı.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:38
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