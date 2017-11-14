 Klaassen, Ada topçusu değil – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Klaassen, Ada topçusu değil

    Klaassen, Ada topçusu değil
    İNGİLTERE'de yayın yapan Liverpool şehrinin gazetesi Echo, F.Bahçe'nin ilgi alanındaki Davy Klaassen'in Everton'ın beklentilerini karşılayamadığını yazdı. Gazete, kendisi için verilen 26 milyon sterlin'lik bonservis bedelinin altında kaldığını iddia ettiği Hollandalı orta saha oyuncusu için, "Klaassen, Hollanda Ligi için ideal olabilir ama Premier Lig için yeterli değil. Belki de kendisine gelmesi için bazı yeni destinasyonları denemeli" denildi.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:56
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