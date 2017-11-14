Elmas'a koruma
Genç futbolculara şans vermesiyle bilinen F.Bahçe’nin hocası Kocaman, Elif Elmas’ı yakından takip ediyor. Üst düzey maç oynayamadığı için form düşüklüğü yaşayan isimle özel olarak ilgileniyor
SÜREKLİ KONUŞUYOR
AYKUT Kocaman, Elif Elmas'ın U-21 takımıyla maçlara çıksa da genç futbolcunun bu seviyenin üzerinde olması sebebiyle konsantrasyon sıkıntısı yaşadığını düşünüyor. Çünkü gelen raporlara göre Elif'in formunda bir düşüş var. Üst düzey karşılaşmalara çıkmadığı için genç oyuncunun fiziksel ve mental olarak gerileme durumu Kocaman'ı endişelendiriyor. Tecrübeli çalıştırıcı, geleceğin büyük yıldızı olması beklenen Elif ile sık sık konuşarak aklını sadece futbola vermesi gerektiğini söylüyor. Kocaman'ın Elif'e "Yaşına göre olgun bir futbolun var. Üst seviyelerde oynayacak yetenektesin ama öncelikle kendisi sürekli hazır tutmalısın" diyerek onun motivasyonunu yüksek tutmaya uğraşıyor.
Emre BOL
10 MADDEDE ELİF ELMAS
1 - Yenilgiyi kabul etmeyen bir yapısı var.
2 - Orta sahada ve sol açıkta oynuyor.
3- 24 Eylül'de 18 yaşına bastı.
4- 1.82 boyunda, fiziği iyi ve futbol aklı yüksek.
5- Pas yeteneği ve driplingleri üst düzeyde.
6- İsmi Elif. Ancak 'Alef' diye okunuyor.
7- Makedonya'da 2016'da 'En iyi genç oyuncu' seçildi.
8- Daha önce G.Saray ve Başakşehir de istedi.
9- F.Bahçe'nin eski basketbolcusu Pero Antic, Makedonya'da bir pastanede Elif ile buluştu ve transferinde bu görüşme etkili oldu.
10 - Geleceği parlak. Bonservis bedelinin ucu açık.
ELİF GELİRSE KİM GİDECEK?
TEKNİK direktör Aykut Kocaman, Makedonya Milli Takımı'nda forma giyen ve yabancı statüsünde bulunan Elif Elmas'ı sezonun ikinci yarısında mutlaka kullanmak istiyor. Ancak Kanarya'nın hali hazırda 14 yabancısı var. Elif'in isminin yazılması için en azından 1 yabancı ile yolların ayrılması bekleniyor. Gönderilmeye en yakın isimler hiç verim alınamayan Robin van Persie, daha önce takasta kullanılmak istenen Aatıf veya Roman Neustadter.
Şansını iyi kullanmalı
Elif Elmas, Makedon futbolunun gözbebeği olan bir genç. Eğer Fenerbahçe onun potansiyelini ortaya çıkarırsa yıllardır hayal ettiğimiz yıldızı erken yakalama başarısı gerçekleşmiş olacak. Şunu da unutmamak gerekir; Elif henüz 18 yaşında ve Fenerbahçe de genç bir oyuncuya sabretme safhasını çoktan aştı. Bu yüzden kendisine ilk şans verildiğinde bunu değerlendirmek zorunda. Potansiyeli yüksek bir oyuncu. Bunun üstesinden gelecek kapasitesi ve olgunluğu var. Ligin ikinci yarısına Fenerbahçe'nin nasıl bir puan durumu ile gireceği Elif'in durumunu netleştirir.
Mini yorum MERT AYDIN
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 21:37
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
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