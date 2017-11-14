Elmas'a koruma

FENERBAHÇE'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak FIFA'dan "Oynayabilir" kağıdının geç gelmesi sebebiyle A Takım'da forma veremediği Elif Elmas, teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözdesi. Kariyerinde çalıştırdığı tüm takımlarda gençlerle özel bir iletişim kuran ve onlara şans veren Kocaman, Elif'in de adeta üzerine titriyor. Deneyimli çalıştırıcı, 18 yaşındaki futbolcuyu "Fenerbahçe'nin geleceği" olarak görüyor. Aykut Kocaman, Elif'in kalması halinde 15 yıl boyunca kulübe hizmet edeceğini düşünüyor. Ancak Elif Elmas için endişeleri de yok değil. Genç futbolcu için en büyük sıkıntı, A takımla karşılaşmalara çıkamaması.AYKUT Kocaman, Elif Elmas'ın U-21 takımıyla maçlara çıksa da genç futbolcunun bu seviyenin üzerinde olması sebebiyle konsantrasyon sıkıntısı yaşadığını düşünüyor. Çünkü gelen raporlara göre Elif'in formunda bir düşüş var. Üst düzey karşılaşmalara çıkmadığı için genç oyuncunun fiziksel ve mental olarak gerileme durumu Kocaman'ı endişelendiriyor. Tecrübeli çalıştırıcı, geleceğin büyük yıldızı olması beklenen Elif ile sık sık konuşarak aklını sadece futbola vermesi gerektiğini söylüyor. Kocaman'ın Elif'e "Yaşına göre olgun bir futbolun var. Üst seviyelerde oynayacak yetenektesin ama öncelikle kendisi sürekli hazır tutmalısın" diyerek onun motivasyonunu yüksek tutmaya uğraşıyor.1 - Yenilgiyi kabul etmeyen bir yapısı var.2 - Orta sahada ve sol açıkta oynuyor.3- 24 Eylül'de 18 yaşına bastı.4- 1.82 boyunda, fiziği iyi ve futbol aklı yüksek.5- Pas yeteneği ve driplingleri üst düzeyde.6- İsmi Elif. Ancak 'Alef' diye okunuyor.7- Makedonya'da 2016'da 'En iyi genç oyuncu' seçildi.8- Daha önce G.Saray ve Başakşehir de istedi.9- F.Bahçe'nin eski basketbolcusu Pero Antic, Makedonya'da bir pastanede Elif ile buluştu ve transferinde bu görüşme etkili oldu.10 - Geleceği parlak. Bonservis bedelinin ucu açık.TEKNİK direktör Aykut Kocaman, Makedonya Milli Takımı'nda forma giyen ve yabancı statüsünde bulunan Elif Elmas'ı sezonun ikinci yarısında mutlaka kullanmak istiyor. Ancak Kanarya'nın hali hazırda 14 yabancısı var. Elif'in isminin yazılması için en azından 1 yabancı ile yolların ayrılması bekleniyor. Gönderilmeye en yakın isimler hiç verim alınamayan Robin van Persie, daha önce takasta kullanılmak istenen Aatıf veya Roman Neustadter.Elif Elmas,futbolunun gözbebeği olan bir genç. Eğeronun potansiyelini ortaya çıkarırsa yıllardır hayal ettiğimiz yıldızı erken yakalama başarısı gerçekleşmiş olacak. Şunu da unutmamak gerekir; Elif henüz 18 yaşında vede genç bir oyuncuya sabretme safhasını çoktan aştı. Bu yüzden kendisine ilk şans verildiğinde bunu değerlendirmek zorunda. Potansiyeli yüksek bir oyuncu. Bunun üstesinden gelecek kapasitesi ve olgunluğu var. Ligin ikinci yarısına Fenerbahçe'nin nasıl bir puan durumu ile gireceği'in durumunu netleştirir.