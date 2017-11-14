KANARYA'nın yıldızlarından Alper Potuk, camiayı ve bu süreçte istifanın eşiğinden dönen teknik direktör Aykut Kocaman'ı çok üzdüklerini söyledi. Başarılı oyuncu "Bugüne kadar istediklerimizi yapamadık. Artık toparlanmalıyız. Fenerbahçe gibi bir takımda oynuyorsanız her zaman başarılı olmak zorundasınız. Burada başarı şart" ifadelerini kullandı.