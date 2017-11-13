Valbuena'ya 'Tribün' uyarısı
Fenerbahçe'den Fransız yıldız Mathieu Valbuena'ya 'Tribün' uyarısı geldi.
Takımda bütünlüğü bozuyor
Puan kaybedilen maçlarda tepki gören takım soyunma odasına giderken, Fransız futbolcunun tek başına tribünlerin yolunu tutmasının doğru olmadığı ifade edildi. Bu durumun takım bütünlüğünü bozduğu vurgulandı. Sarı-lacivertli futbolcular sezon başından bu yana birçok sorun yaşıyor. Takımın geç kurulması, bireysel hatalar, sakatlıklar ve sistemin bir türlü oturmaması sebebiyle istenen sonuçlar elde edilemedi. Bir de bu kötü sonuçların ardından sadece tek futbolcunun tribünlerden destek görmesi, tüm takımın moralini bozup takım kimliğini de olumsuz etkiliyor.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:34
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1 yıl daha kalayım
Toplam 12
Yorum
kalanlar gidenler adam bir cikar sahaya takir takir golleri atar herkes mahcup olur sonra. Bence de kalsin aykut hoca ve baskan da kesin kalsin gerisi gitsin
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Toplam 1
Yorum
metin gelmesin zaten.
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Toplam 9
Yorum
han bak yaa 2 yıl sonra yabancı ayarı yapılacak yerli diye boştan para harcanak yine dursun elinde geliştir ver kiraya
Valbuena'ya 'Tribün' uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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