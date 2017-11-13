Fenerbahçe'den Fransız yıldız Mathieu Valbuena'ya 'Tribün' uyarısı geldi.

Sarı-lacivertli ekibin puan kaybettiği maçlardan sonra bile taraftarlardan büyük destek gören Fransız oyuncuya olan bu ilgi takımı uzun süredir rahatsız ediyordu. Millyet'te yer alan habere göre; Sahada takım olarak mücadele edildiğini düşünen futbolcular, kötü sonuçların ardından sadece Valbuena'nın arkasında durulmasına ve yıldız oyuncunun buna karşılık vermesine tepkiliydi. Bu durum net şekilde Valbuena'ya iletildi.



Takımda bütünlüğü bozuyor

Puan kaybedilen maçlarda tepki gören takım soyunma odasına giderken, Fransız futbolcunun tek başına tribünlerin yolunu tutmasının doğru olmadığı ifade edildi. Bu durumun takım bütünlüğünü bozduğu vurgulandı. Sarı-lacivertli futbolcular sezon başından bu yana birçok sorun yaşıyor. Takımın geç kurulması, bireysel hatalar, sakatlıklar ve sistemin bir türlü oturmaması sebebiyle istenen sonuçlar elde edilemedi. Bir de bu kötü sonuçların ardından sadece tek futbolcunun tribünlerden destek görmesi, tüm takımın moralini bozup takım kimliğini de olumsuz etkiliyor.