 Avrupa’da 4. sıraya çıktı – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Avrupa’da 4. sıraya çıktı

    Avrupa’da 4. sıraya çıktı
    THY Avrupa Ligi'nde Brose Bamberg'i Almanya'da 80-57 yenerek 4. galibiyetini alan Fenerbahçe Doğuş puan cetvelinde averajla 4. sıraya yükseldi. Liderlik ise Real Madrid'in üst üste 2. yenilgisini almasıyla 6. hafta sonunda CSKA Moskova'ya geçti. Fenerbahçe Doğuş 7. haftada 15 Kasım'da İstanbul'da Olympiakos ile karşılaşacak.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:28
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