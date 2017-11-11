Fenerbahçe UEFA lisansını aldı
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası almaya hak kazandı.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:34
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hajakl Takımı borç btağına sokmakdan başka yapdığınız birşey yok
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hagabnas Bu saatden sonra yapacağınız hiçbir transfer takıma fayda sağlamaz aksine zarar verir. Sizler yönetici olarak gitmeniz en hayırlısı olur.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 1
Yorum
fanatık galatasaraylı arda gelmememelı gelırse galatasarayı karıstırır duzen bozulur
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