Fenerbahçe UEFA lisansını aldı

Geçtiğimiz sezonlarda Finansal Fair Play ile sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu kararı neticesinde UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası almaya hak kazandı. Sarı-lacivertlilere gönderilen evrakta, TFF'nin aldığı kararı içeren yazı ile beraber lisans belgeleri de kulübe iletildi. UEFA Lisans Sertifikası'nda yer alan metinde, "Fenerbahçe Futbol A.Ş., Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı kapsamında yer alan Sportif, Altyapı, Personel- İdari, Hukuki ve Mali kriterlere ilişkin tüm gereklilikleri yerine getirerek, 2017-2018 sezonu için lisans almaya hak kazanmıştır" ifadeleri yer aldı.