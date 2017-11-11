 Fenerbahçe UEFA lisansını aldı – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe UEFA lisansını aldı

    Fenerbahçe UEFA lisansını aldı

    Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası almaya hak kazandı.

    Geçtiğimiz sezonlarda Finansal Fair Play ile sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu kararı neticesinde UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası almaya hak kazandı. Sarı-lacivertlilere gönderilen evrakta, TFF'nin aldığı kararı içeren yazı ile beraber lisans belgeleri de kulübe iletildi. UEFA Lisans Sertifikası'nda yer alan metinde, "Fenerbahçe Futbol A.Ş., Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı kapsamında yer alan Sportif, Altyapı, Personel- İdari, Hukuki ve Mali kriterlere ilişkin tüm gereklilikleri yerine getirerek, 2017-2018 sezonu için lisans almaya hak kazanmıştır" ifadeleri yer aldı.



    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:34
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