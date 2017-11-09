Temizlik Ocak'ta
Yeni transferlere yer açacak olan yönetim, bakleneni veremeyen Aatıf gibi bazı isimlerle yollarını ayıracak. Japonya'dan teklif alan Soldado'nun da gönderilebileceği belirtiliyor
SOLDADO BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Faslı futbolcunun eski kulübü Sivasspor'la temasta olduğu iddia edildi. Villarreal'den transfer edilen ancak henüz gol bile atamayan Roberto Soldado'nun da Japonya'dan teklif aldığı konuşuluyor. Yönetimin, teklifin resmileşmesi halinde İspanyol forveti de elden çıkarabileceği gelen haberler arasında. Ayrıca Fernandao ile Mehmet Topal'ın Bursaspor'a takasa gitmesi gündemde. İsmail Köybaşı'nın adı da gönderilecekler listesinde geçiyor.
9 MAÇTA '0' ÇEKTİ
2 yıl önce Sivasspor'dan alınan Aatıf Chahechoue, bu sezon 6'sı Süper Lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 9 maça çıktı. Ne gol ne de asist katkısı yapamadı. 31 yaşındaki Faslı, geçen yıl ise 29 maçta 7 gol ve 5 asist ile nispeten daha verimli bir sezon geçirmişti.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
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