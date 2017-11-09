Temizlik Ocak'ta

Yeni transferlere yer açacak olan yönetim, bakleneni veremeyen Aatıf gibi bazı isimlerle yollarını ayıracak. Japonya'dan teklif alan Soldado'nun da gönderilebileceği belirtiliyor

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile yola devam kararı alınmasının ardından gözler takım içinde yapılacak operasyona çevrildi. Asbaşkan Ali Yıldırım ocak ayında yapılacak transferler için Aykut Kocaman ile görüştüklerini ve çalışmalara başladıklarını açıklamıştı. Alınacak oyunculara yer açmak için takıma fayda sağlamayan bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Bu isimlerin başında Aatıf Chahechouhe'nun geldiği belirtiliyor



SOLDADO BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Faslı futbolcunun eski kulübü Sivasspor'la temasta olduğu iddia edildi. Villarreal'den transfer edilen ancak henüz gol bile atamayan Roberto Soldado'nun da Japonya'dan teklif aldığı konuşuluyor. Yönetimin, teklifin resmileşmesi halinde İspanyol forveti de elden çıkarabileceği gelen haberler arasında. Ayrıca Fernandao ile Mehmet Topal'ın Bursaspor'a takasa gitmesi gündemde. İsmail Köybaşı'nın adı da gönderilecekler listesinde geçiyor.



9 MAÇTA '0' ÇEKTİ

2 yıl önce Sivasspor'dan alınan Aatıf Chahechoue, bu sezon 6'sı Süper Lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 9 maça çıktı. Ne gol ne de asist katkısı yapamadı. 31 yaşındaki Faslı, geçen yıl ise 29 maçta 7 gol ve 5 asist ile nispeten daha verimli bir sezon geçirmişti.