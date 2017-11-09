 Janssen’e eleştiri – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    ’e eleştiri

    Janssen’e eleştiri
    Büyük ümitlerle transfer edilmesine rağmen 8 maçta 2 golde kalan Vincent 'e ülkesinden de eleştiri geldi. Hollanda basını, 23 yaşındaki oyuncunun Tottenham'dan sonra Fenerbahçe'de de gelişim kaydedemediğini belirtti. Janssen, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan da çıkarılmıştı.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:46
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