 Çift forvet taktiği – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Çift forvet taktiği

    Çift forvet taktiği
    Kanarya'da teknik direktör , başarısız sonuçların ardından radikal bir taktik değişikliğe gitmeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerin hocası daha hücumcu bir takımı sahaya sürecek. Kocaman yeni ve daha saldırgan taktiğiyle zirveyi yakalamaya çalışacak.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:28
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