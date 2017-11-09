11 haftada 4 kırmızı

Süper? Lig'in kart raporunda Beşiktaş başı çekiyor. Siyah-beyazlılar 5 kırmızı kart gördü. Kartal'ı 4'er kırmızı kart ile Fenerbahçe ve Gençlerbirliği takip ediyor. Geride kalan 11 haftada Kanarya'da Luis Neto, İsmail Köybaşı, Alper Potuk ve Martin Skrtel kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.