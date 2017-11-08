Vural ''Kocaman gitmiyorsa birileri gidecek!''

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Radyospor'da yayınlanan programda soruları yanıtladı. Vural'ın gündeme dair yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"FUTBOLDAN ZEVK ALMIYORSANIZ EZİYETE DÖNÜŞÜYOR"

1969'da başladım ve daha sonra profesyonel oldum. 48 yıldır futbolun içindeyim. Bu işten zevk alıyorum. Almadığınızda eziyete döner. Türkiye'de harika bir çalışma ortamı yok. Her şey birbirine karışmış vaziyette. Böyle bir ortamda çalışmak insana eziyet verdi. Kendi istediğiniz tarzda olamıyorsunuz, olunca bir sürü takım değiştiriyorsunuz. 2 tane maç kazanamayınca gidiyorsunuz. Süper Lig'de bir sürü teknik adam değişti. Bir alt lige inin orada da öyle. Ayrılmayan kimse kalmadı. Daha 11.haftadayız, işin çok başı. Avrupa'da belki sene boyunca bu kadar değişim yok. Bizim ülkemizde birkaç maçta hemen teknik adam değişikliği gündeme geliyor.



"YAHU GİRMEYİN BU İŞLERE…"

Yöneticiler bu işi yaparken sportif amaç taşımıyor. Tabii ki iş adamları kulüp yönetimlerinde. Çok kısa vadede bu tanınmışlıklarıyla ya siyasi ya da ticari beklentilerine karşılık arıyorlar. Buna kim muhalefet oluyorsa paketleyip yolluyorlar. Siyasetin içindeki isimler de çok işin içinde. Yahu girmeyin bu işlere. Almanya'da bir bakan, şunu şuraya alın der mi? Türkiye'de maalesef her şey birbirine karıştı. Bunu nasıl olur hale getireceğiz bilemiyorum. İşler o kadar çok birbirine girdi ki böyle devam edilemez. Bu yapılan doğru değil.

"YENİLGİYİ DE İZAH EDEBİLMEK GEREK"

Ben karşılaşmadım. Bir tek rahmetli İlhan Cavcav karışmak istedi kadroya ve benden tepki gördü. Böyle muhabbetler oluyor. Yahu bunu yapmayın. Acemi antrenör olsam beni etkiler. Antrenörler çok zor duruma düşürülüyor. Sohbet edilsin ama etkiler tarzda yapmayın. Antrenör arkadaşlarımız da kendilerini sorgulasınlar. Kulüp yönetimi size karışıyorsa siz de o zemini hazırlamışsınızdır demektir. Herkes neyin ne olduğunu net şekilde görüyor. Hoca bir değişiklik yapıyor, evlere şenlik. Hocalarımızın bu değişiklikleri yaparken ne düşündüğünü onlar biliyor ama basın toplantılarında kimi neden oynatmadığını söylemeli. Yenilgiyi de izah etmek gerek. Bizde kazanınca konuşuluyor ama kaybedince "söyleyecek bir şey yok" diyorlar. Böyle olmamalı.

"İSTİFA EDİP GERİ DÖNMEK KOCAMAN'A ZARAR VEREBİLİR"

İstifa etmek gibi bir şey bana nasip olmadı. Ben hep sezon sonlarına kadar durdum, birkaç yerden ayrılmak durumunda kaldım. O da ödeme yapılmıyordu, mecburiyetten dolayı ayrıldım. Bu durum Aykut Kocaman'a tabii ki zarar verir. Kocaman, o günkü şartlarda duygusal davrandı. Bunu basınla paylaşmayabilirdi. İstifa etmek istediğini yönetime bildirirdi. Şimdi biraz daha sorunlu olacak. Ne olacak? Sivasspor güçlü bir ekip. Mesela Kadıköy'de berabere kaldınız. O zaman kıyamet kopar. Tribün, oynanan oyundan memnun değil. Fenerbahçe'nin hep yana oynadığını, oyun disiplini olmadığını ve Kocaman'ın ifadesine göre de takımın inanılmaz hatalar yaptığını konuşuyorlar. Kocaman, oyuncularla da karşı karşıya geldi. Sezon başında futbolcular memnundu. O zaman öven oyuncular bugün bakıyorum hepsinin suratı bir karış. Takımda bir disiplinsizlik var. Tribünün sesi bu. Aykut Kocaman'ın bu sesi duyması lazım.

"KOCAMAN GİTMİYORSA BİRİLERİ GİDECEK DEMEKTİR"

Aykut Kocaman'ı kimse hatır-gönülle getirmedi. Kocaman'ın hocalık kariyerine kimse bir şey diyemez. Başarılı oldu ki Aziz Yıldırım ile daha önce sorun yaşamasına rağmen göreve geldi. Kocaman, doğrularımla yaptıklarım sonuç getirmedi dedi. Oyuncularını toplum önüne atmak istemedi. Bu oyuncular kadar hata yapan bir döneme denk gelmedim dedi. Oyunsal hatalar mı, disiplinel hatalar mı bilemiyorum. Yönetimle aralarındaki konuşmalarından sonra devam kararı aldı. Bana göre de kalması doğru. Fenerbahçe zırt-pırt hoca değiştirmemeli. Kocaman gitmiyorsa oradan birileri gitmek zorunda. Yoksa ipin ucu kaçabilir.