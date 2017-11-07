Parlayamayan Elmas!
Eljif Elmas, 18 yaşını doldurmadan transfer edildiği için lisans çıkartılamamıştı. Makedon oyuncu da devre arasına kadar U21 takımına gönderilmişti.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:13
-
Talisca vites yükseltti
Toplam 2
Yorum
bjkli seni seviyoruz talisca ama unutma hiç kimse ama hiç kimse BEŞİKTAŞ tan büyük değildir
-
Talisca vites yükseltti
Toplam 2
Yorum
bjkli seni seviyoruz talisca ama unutma hiç kimse ama hiç kimse BEŞİKTAŞ tan büyük değildir
-
Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 65
Yorum
arsen l. Herşey BJK maçından sonra başladı.Hani Ali Palabıyık tan sonra.Hak yerseniz böyle olur.Şimdi yalvarın BJK ye de GS yi yensin.
Parlayamayan Elmas! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.