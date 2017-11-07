 Parlayamayan Elmas! – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Parlayamayan Elmas!

    Parlayamayan Elmas!

    , 18 yaşını doldurmadan transfer edildiği için lisans çıkartılamamıştı. Makedon oyuncu da devre arasına kadar U21 takımına gönderilmişti.

    Burada 3 maça çıkan Eljif, performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı. 18 yaşındaki oyuncu son olarak Osmanlı karşısında 1-0 kaybedilen mücadelede, sergilediği futbolla vasatı aşamadı. Ülkesinin A milli takımında oynarken, Fenerbahçe'de U21 ekibiyle maça çıkan 'ın bu duruma adapte olamadığı öne sürüldü.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:13
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