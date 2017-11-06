Gel birlikte yanalım

Başkanı'ın,dediği, Fenerbahçeli taraftarların en gözde hoca adayları arasında.'daki görevine son verilen ve şu anda boşta olan Yanal için twitter'dan kampanya başlatıldı. İşte yorumlardan bazıları:@ketenjiÇare Esru Yanal. @bahadirsaryTek çare Ersun Yanal. @tunahaannErsun Yanal'ın gelme ihtimali bile heyecanlandırıyor beni. @aliiaaydiinErsun hocam gel Fener'e be. Seninle yarım kalan işlerimiz var. Özlendin kral. @fenerli_95_Gel beraber Yanal'ım.