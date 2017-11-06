 Gel birlikte yanalım – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    06 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Gel birlikte yanalım

    Gel birlikte yanalım
    F.BAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Bu kulübün kapısından bir daha içeri giremez" dediği Ersun Yanal, Fenerbahçeli taraftarların en gözde hoca adayları arasında. Trabzonspor'daki görevine son verilen ve şu anda boşta olan Yanal için twitter'dan kampanya başlatıldı. İşte yorumlardan bazıları:

    Ersun Yanal sesleri, içten içe sessizce bir çığlık gibi yükseliyor. @ketenji
    Çare Esru Yanal. @bahadirsary
    Ersun Yanal'ı özlüyorum. @SdDikel
    Tek çare Ersun Yanal. @tunahaann
    Ben bir adet Ersun Yanal ve Ali Koç istiyorum. @1smailsalih2
    Ersun Yanal'ın gelme ihtimali bile heyecanlandırıyor beni. @aliiaaydiin
    Ersun Yanal, Allah aşkına geri dön canım. Hocam ne olur. @lavacetin
    Ersun hocam gel Fener'e be. Seninle yarım kalan işlerimiz var. Özlendin kral. @fenerli_95_
    Ersun yanal gel de ordularını kurtar. @irrelevantjuan
    Gel beraber Yanal'ım.
    Düşünsenize Ersun Yanal geliyor ve 4. yıldızı onunla kazanıyoruz. Gerçekleşebilme ihtimali var. Hatta gerçekleşecek. @fenerlihanim
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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