Gel birlikte yanalım
Ersun Yanal sesleri, içten içe sessizce bir çığlık gibi yükseliyor. @ketenji
Çare Esru Yanal. @bahadirsary
Ersun Yanal'ı özlüyorum. @SdDikel
Tek çare Ersun Yanal. @tunahaann
Ben bir adet Ersun Yanal ve Ali Koç istiyorum. @1smailsalih2
Ersun Yanal'ın gelme ihtimali bile heyecanlandırıyor beni. @aliiaaydiin
Ersun Yanal, Allah aşkına geri dön canım. Hocam ne olur. @lavacetin
Ersun hocam gel Fener'e be. Seninle yarım kalan işlerimiz var. Özlendin kral. @fenerli_95_
Ersun yanal gel de ordularını kurtar. @irrelevantjuan
Gel beraber Yanal'ım.
Düşünsenize Ersun Yanal geliyor ve 4. yıldızı onunla kazanıyoruz. Gerçekleşebilme ihtimali var. Hatta gerçekleşecek. @fenerlihanim
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:34
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Süreyya’dan taraftara üçlü!
Toplam 3
Yorum
Alper Adam daha puan farkini bilmiyor gelip yorum yapiyor 6 puan fark varmis bilmem ne. O kadar korkmayin besiktastan tek derdiniz olmuş
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''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 13
Yorum
Yeni heycan Bu saatten sonra bence en akkili TD secimi ya umit ozat ya da yilmaz vural olmali cunku bu kadroya Mourinho bile gelse pek bir sey olmaz
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 25
Yorum
Miyane Yazacak çok şey var da karakter sınırı yetmez. Bu insan yapısıyla sırf fb değil Türkiye daha çok patinaj çeker. Daha Ali Koç'u yiyeceksiniz.
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