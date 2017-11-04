 Volkan'dan flaş paylaşım! Babam... – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Volkan'dan flaş paylaşım! Babam...

    Volkan'dan flaş paylaşım! Babam...

    Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi 'in babasının vefat ettiği iddia edildi.

    Volkan söylentilerin ardından sosyal medya Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

    İŞTE VOLKAN'IN YAPTIĞI PAYLAŞIM:

    "Nereden çıktığını anlamadığım bir söylenti. Sen çok yaşa... Babam. Allah seni başımızdan eksik ekmesin..."

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:14
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