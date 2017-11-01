Değişikliğe değil pozisyona bak
Güvenç Kurtar, Fenerbahçe - Kayserispor maçında Valbuena'nın oyundan çıkarılmasını yorumladı.
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"Sumudica'nın yorum yapması çok ayıp"
Valbuena'nın Kayserispor maçında oyundan alınması çok tartışıldı. Kayseri'nin hocası Sumudica bile konuştu bununla ilgili. Önce şunu söyleyeyim bir hocanın, başka bir teknik adamın değişiklikleri ile ilgili yorum yapması çok ayıp bir şey. Valbuena çıkmasaydı ne olacağını kim bilebilirdi. Sadece şunu söyleyebiliriz; Hasan Ali o faulü yapmasa ne olurdu? Fenerbahçe'nin yediği 2 golde de aynı pozisyon alma hataları var. Kopya gibi 2 gol yedi sarı-lacivertliler. Durdukları yerler kesinlikle yanlıştı. Ben Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki oyununu beğendim. Aykut Kocaman oyuncuyu almış, çıkarmış bunlar ayıp şeyler. Futbolla fazla ilgisi, bilgisi olmayanlar bunu böyle yorumluyor.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:18
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
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