 Değişikliğe değil pozisyona bak – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Değişikliğe değil pozisyona bak

    Değişikliğe değil pozisyona bak

    Güvenç Kurtar, Fenerbahçe - Kayserispor maçında Valbuena'nın oyundan çıkarılmasını yorumladı.

    İşte Kurtar'ın Valbuena yorumu:
    ?
    "Sumudica'nın yorum yapması çok ayıp"
    Valbuena'nın Kayserispor maçında oyundan alınması çok tartışıldı. Kayseri'nin hocası bile konuştu bununla ilgili. Önce şunu söyleyeyim bir hocanın, başka bir teknik adamın değişiklikleri ile ilgili yorum yapması çok ayıp bir şey. Valbuena çıkmasaydı ne olacağını kim bilebilirdi. Sadece şunu söyleyebiliriz; Hasan Ali o faulü yapmasa ne olurdu? Fenerbahçe'nin yediği 2 golde de aynı pozisyon alma hataları var. Kopya gibi 2 gol yedi sarı-lacivertliler. Durdukları yerler kesinlikle yanlıştı. Ben Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki oyununu beğendim. Aykut Kocaman oyuncuyu almış, çıkarmış bunlar ayıp şeyler. Futbolla fazla ilgisi, bilgisi olmayanlar bunu böyle yorumluyor.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:18
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