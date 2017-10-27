 En başarılısı Pereira – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    En başarılısı Pereira

    En başarılısı Pereira
    F.Bahçe'de son 3 sezonda ilk 9 hafta sonunda en başarılı teknik adam Vitor Pereira oldu. Kanarya, Portekizli hoca ile 2015-2016 sezonunda 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplarken, geçen sezon Advocaat'la 4 galibiyet, 3 beraberlik 2 yenilgi sonucunda 15 puan topladı. Aykut Kocaman'ın karnesi ise Advocaat'la aynı: 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgiyle 15 puan.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:49
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