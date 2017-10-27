Allah'ım bu son olsun
Fenerbahçe için savaşmak istediğini belirten tecrübeli orta saha, “Ben takıma katkı vermek istedikçe şanssızlıklar yakamı bırakmıyor. İnşallah bu son olur” dedi
MENTAL OLARAK o ka dar çok YIPRANDIM Kİ
Mehmet Ekici, "Temmuz ayından beri yaşadığım üçüncü sakatlık. Üçünde de uzun süreler takımdan ayrı kaldım. Bu beni mental olarak çok yıprattı. Takıma çok katkı vermek istiyorum ama şanssızlıklar bir türlü yakamı bırakmıyor. İnşallah bu son olur. Ben de artık eski günlerime dönerim ve Fenerbahçe için savaşmaya başlarım" dedi. Bu arada Ekici'nin, Kayseri maçında forma giyemeyeceği, gelecek hafta oynanacak olan Osmanlı karşılaşmasında ise oynamasının planlandığı öğrenildi.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:43
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Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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