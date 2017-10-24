 Fener bugün izin yapacak – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Fener bugün izin yapacak

    Fener bugün izin yapacak
    DERBİDE Türk Telekom Stadı'ndan 1 puanla dönen Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Galatasaray'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri top kapma ve pas idmanının ardından çift kale maç oynadı. Sarı-lacivertliler bugünü izinli geçirecek.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
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