 Biletler bugün satışa çıkıyor – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Biletler bugün satışa çıkıyor

    Biletler bugün satışa çıkıyor
    FENERBAHÇE'nin 30 Ekim Pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynayacağı Kayserispor lig mücadelesinin biletleri bugünden itibaren satışa çıkıyor. Genel satış cuma günü yapılacak. Bilet fiyatları 54 lira 450 lira arasında değişiyor.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:03
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