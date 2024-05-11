"Çok iyi oynamamız lazım"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, şampiyonluk düğümünü çözecek maçta ağırlayacakları lider Galatasaray'a bilendi. Düşmeme mücadelesi verdiklerini vurgulayan Kafkas, "O gün çok iyi oynamamız, çok şanslı olmamız lazım. İyi bir oyun planıyla sonuç elde etmek istiyoruz. Oyunun bölümlerini değil, tamamını iyi oynamak zorundayız. 1 puan olur, 3 puan olur. Bizim için rakip fark etmiyor. Her maçtan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

KOZU EMRE MOR

Tolunay Kafkas'ın, G.Saray karşısında kozlarından birisi de Emre Mor olacak. F.Bahçe'den kiralanan milli yıldız, sakatlığını atlattı ve ligde Kayseri, kupada Trabzon maçlarında sonradan oyuna girdi. G.Saray karşısında forma bekliyor.