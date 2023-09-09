Güven geldi sıra Biraschi’de

Karagümrük, İtalyan ekibi Genoa'ya kanca attı. İstanbul ekibi, Genoa'dan Güven Yalçın'ı kiraladı. Beşiktaş'ta 4 sezon forma giyen Yalçın, 101 maça çıktı. 24 yaşındaki forvet, 20 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. İtalya serüveni hayal kırıklığı yaratan milli futbolcu, geçen sezon Genoa'da 25 maça çıkarken, bunların yalnızca 7'sinde ilk 11'de yer aldı, gol katkısı veremedi. Genoa'yla sözleşmesinin son yılına giren, 1.5 sezon boyunca Karagümrük'te kiralık forma giyen 29 yaşındaki İtalyan savunmacı Davide Biraschi'yle de imzaların an meselesi olduğu öğrenildi.