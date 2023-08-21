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Stefano Sturaro resmen Fatih Karagümrük'te!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yu transfer etti.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 13:07
Stefano Sturaro resmen Fatih Karagümrük'te!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük, kadrosunu önemli bir oyuncuyla güçlendirdi.

İstanbul ekibi, bonservisi elinde olan İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattı.

30 yaşındaki orta saha, son olarak Genoa formasını giymişti.

Sturaro, kariyerinde Genoa'nın yanı sıra Juventus, Hellas Verona, Sporting Lizbon, Modena takımlarında forma giydi.

Juventus'ta 4 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Stefano Sturaro, İtalya A Milli Takımının formasını da 4 kez giyme başarısı gösterdi.

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