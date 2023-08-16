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Lasagna ve Ceccherini Gümrük'te

Fatih Karagümrük, Hellas Verona’dan forvet Kevin Lasagna ve stoper Federico Ceccherini’yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Lasagna ve Ceccherini Gümrük'te

Süper Lig'de sezona 1-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle başlayan Fatih Karagümrük kadroya 2 takviye birden yaptı. İstanbul temsilcisi, İtalyan ekibi Hellos Verona'dan Federico Ceccherini ve Kevin Lasagna'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan forvet oyuncusu Kevin Lasagna ve İtalyan savunmacı Federico Ceccherini'nin kiralık olarak transfer edildiği kaydedildi.

CECCHERINI İLK KEZ

Açıklamada iki oyuncuya da Fatih Karagümrük forması altında başarı dileklerinde bulunuldu. 31 yaşındaki Lasagna, geçen sezon 27 maçta 2 gol, 1 asist yaptı. Yine 31 yaşındaki stoper Ceccherini de Fiorentina'dan 3 milyon euro bonservisle Verona ekibinin yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz sezon 23 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Sağ bekte de görev alabilen Ceccherini, ilk kez ülkesi dışında futbol oynayacak.

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